Тренер сборной Чехии: Если мы хотим пройти дальше, то должны выложиться на 100-150%

Главный тренер сборной Чехииподелился ожиданиями от матча с Голландией в 1/8 финала Евро-2020.

Встреча пройдет на «Пушкаш Арене» в Будапеште 27 июня и начнется в 19:00 мск.

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«Мы знали, что соперник попадется сложный, Нидерланды, разумеется, относятся к таковым, тут нет никаких вопросов.

С нетерпением ждем матча, и очень рады, что на трибунах наконец будет много наших болельщиков.

У Нидерландов очень классная команда. Мы детально ее изучили, знаем насколько ее футболисты технически одарены и голодны до голов.

Голландцы действуют в высоком темпе и всегда в одной и той же манере: пытаются как можно быстрее доставить мяч нападающим. А при потере начинают тут же прессинговать.

Если мы хотим пройти дальше, то должны выложиться на 100-150%. И при этом нужно вновь блеснуть индивидуальными действиями, как это было во встрече с Шотландией, когда исключительно сыграли Томаш Вацлик и Патрик Шик.

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Если эти факторы сложатся — у нас появится шанс», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.