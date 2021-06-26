Бэйл: Мы упустили шанс, но мы по крайней мере боролись

Гарет Бэйл Фото: globallookpress.com
«Игра пошла не так, как мы хотели. С нашей точки зрения, мы начали очень хорошо, но потом все изменилось.
Мы попробовали сыграть лучше во втором тайме, но снова пропустили, и после этого потеряли кураж.
Итог матча нас очень расстроил. Ребята подавлены и злы, и это понятно. Я предпочел бы закончить турнир иначе.
Очень обидно — вот все, что я могу сказать. Мы упустили шанс, но мы по крайней мере боролись, и я все равно горжусь нашими игроками.
Разумеется, мы все опустошены. Я думаю, мы хорошо играли первые 20-25 минут первого тайма. Мы полностью контролировали игру, создавали моменты.
Теперь нам нужно извлечь из этого урок. Мы сделаем это и пойдем дальше», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.