Бэйл: Мы упустили шанс, но мы по крайней мере боролись

Капитан сборной Уэльсапрокомментировал поражение от Дании (0:4) в матче 1/8 финала Евро-2020.

«Игра пошла не так, как мы хотели. С нашей точки зрения, мы начали очень хорошо, но потом все изменилось.

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Мы попробовали сыграть лучше во втором тайме, но снова пропустили, и после этого потеряли кураж.

Итог матча нас очень расстроил. Ребята подавлены и злы, и это понятно. Я предпочел бы закончить турнир иначе.

Очень обидно — вот все, что я могу сказать. Мы упустили шанс, но мы по крайней мере боролись, и я все равно горжусь нашими игроками.

Разумеется, мы все опустошены. Я думаю, мы хорошо играли первые 20-25 минут первого тайма. Мы полностью контролировали игру, создавали моменты.

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Теперь нам нужно извлечь из этого урок. Мы сделаем это и пойдем дальше», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.