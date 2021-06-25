Гамула: Черчесов не должен уходить из сборной России

Российский тренервысказался о выступлении сборной России на Евро-2020.

«Нельзя сказать, что мы не хотели. Так получилось. Может быть, что-то пошло не так. Потому что не было у лидеров команды свежести. Наверное, расчет был на более длинное расстояние. Но нельзя сейчас всех поливать грязью — мы должны болеть за сборную. Это наша сборная. А то у нас всегда от любви до ненависти один шаг.

Например, сыграли неплохо на чемпионате мира — команда у нас самая лучшая, тренер у нас лучший. Выступили неудачно — давайте всех хаять, оскорблять. Такого быть не должно. Да, конечно, наша сборная плохо сыграла. Будем надеяться, что на следующем турнире выступим гораздо лучше и добьемся хорошего результата.

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Черчесов должен уйти в отставку? Уже совсем скоро отборочные игры на чемпионат мира — не думаю, что сейчас есть смысл что-то менять. Потому что тренер знает ситуацию, всех футболистов перебрали. Мое личное мнение, что он не должен уходить», — цитирует Гамулу Rusfootball.