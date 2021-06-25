Скаут: Дивеев может стать защитником европейского уровня

Скаут, работающий в Нидерландах, оценил игру защитника ЦСКА и сборной Россиина Евро-2020.

Ранее на этой неделе сообщалось, что в Дивееве заинтересована «Венеция», которая в следующем сезоне будет играть в итальянской Серии А.

«С финнам и датчанами Дивеев намного лучше себя проявил, чем в игре с Бельгией. Там в основном смотрел, под каким номером Лукаку играет. Но понятно, что против него вышел форвард совершенно другого уровня, и тот опыт в любом случае был полезен. В целом, по турниру Дивеев оставил о себе, скажем так, слегка положительное впечатление. Учитывая игру и результат всей сборной.

Слова Дивеева про Лукаку? Судить о человек по высказываниям сложно, надо быть аккуратными. Если Дивеев имел в виду уровень Лукаку, то, конечно, это было глупо. Возможно, в этом есть даже что-то юношеское. Человек только что вам два забил, команда проиграла 0:3…

Если же Дивеев просто такой человек, который в себе уверен и никого не боится, то ему лучше было бы сказать, что Лукаку, конечно, хороший нападающий, топовый, но против него тоже можно играть. Это бы говорило о том, что он уверен, что в будущем сможет играть против таких форвардов и играть хорошо.

Надо правильно понимать, что значит "интересовался". Любой 18-19-летний футболист, поигравший в юношеской сборной, появлявшийся в высшей лиге, попадает на заметку скаутам. Насколько все серьезно — другой вопрос. Понятно, что в 19-20 лет Дивеев не мог быть интересен первой команде "Арсенала". Мог быть вариант, что его купили бы и сразу отдали в аренду. Вообще нашим футболистам надо понимать, что их движение в Европу может быть только по типу лестницы. Ну, не может сейчас игрок из чемпионата России сразу попасть в топ-клуб Италии, Германии, Англии. К сожалению, это нереально. Увидеть, заинтересоваться, как, например, Дивеевым на Евро, могут, но чтобы они зацепились, влюбились и захотели купить — это совершенно другое.

У него в принципе много качеств для того, чтобы стать защитником хорошего европейского уровня. Хорошие рост, фигура, телосложение, он не медленный для своих габаритов, достойно играет головой. Понятно, что есть моменты, над которыми надо работать, ему 21 год. Но он вполне может развиться. Конечно, для этого надо не во дворе с мячом работать, а ехать в такую среду, к таким партнерами и соперникам, которые заставят его играть/тренироваться на максимуме.

Пока мы не можем его записать в список тех, кто с удовольствием легко начинает атаки, любит находить полузащитников короткими пасами, но он в этом направлении однозначно может прибавлять. Ему нужно работать над левой ногой, правая в принципе на должном уровне.

Но, поймите, все упирается в то, где и как он будет работать над собой. Потому что вот он сыграл против Лукаку, а потом будет играть против "Уфы" и "Крыльев Советов". Ну, конечно, такого вызова и напряжения, которые были на Евро, у него уже не будет. А вызов и ежедневный выход на максимум — очень важны в плане развития.

Не вижу у Дивеева каких-то серьезных проблем, чтобы можно было сказать, что он ограниченный игрок. Но опять же — нужен вызов. В играх, на тренировках. Потому что где-то можно работать на 60-80 процентов, а где-то каждую тренировку приходится выдавать 100. Это касается всего: и соперников, и напряжения на играх, атмосферы и так далее», — приводит слова Кучерова «Матч ТВ».