Тарханов о провале сборной на Евро: Тут ничего не удивляет

Известный тренерпризнался, что его не удивил провал сборной России на Евро-2020.

«Тут ничего не удивляет: молодежные и юношеские сборные у нас все проигрывают. Поэтому начинать работу надо снизу. Мы много говорим об этом, но никаких подвижек в этом направлении нет.

Когда в последний раз на юношеском уровне выигрывали? В 2013 году. Это было уже очень давно. Необходимо заняться развитием юных футболистов, чтобы они потом были как датская молодежь.

Самое главное — все время от обороны играем. Не хватает у нас, увы, сил в атаке. Ведущие команды всегда играют на атаку. А мы все время строго от обороны действуем. Те же Зобнин и Оздоев в клубах настолько от обороны не играют. Они и играют в атаку, и вытаскивают мяч в атаку, а не поперек и назад.

В первую очередь, конечно, Станислав Черчесов должен отчитаться, провести глубокий анализ произошедшего, объяснить, почему мы так отстаем от европейских сборных, отстаем в технике, исполнительском мастерстве. Должен отчитаться, а не так, чтобы раз — и голову отрубили.

Причины и в другом. В принципе футболом должны руководить люди, которые прошли эту школу. Да, может один управленец какой-нибудь быть — миллиардер или из власти, например. Но на остальных позициях должны быть футбольные люди. А у нас их почти нет в федерации. Только Никита Павлович Симонян, и все», — приводит слова Тарханова Rusfootball.info.