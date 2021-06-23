Стерлинг: Победа в группе была нашей задачей с самого начала

Нападающий сборной Англиипрокомментировал победу над Чехией (1:0) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.

Стерлинг забил единственный гол в матче и свой второй мяч на турнире.

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«Положительные моменты есть: мы лучше держали мяч, находили бреши в обороне и добились желаемого результата. Сака и Грилиш успешно сыграли на подхвате.

Здорово, что даже в ближайшем резерве есть кому организовывать голевые комбинации. Разные игроки для разных матчей — это одна из граней таких турниров.

Когда не пропускаешь, то выигрываешь, если, конечно же, на другом конце поля у вас есть умеющие забивать. У нас это получается.

С самого начала задача заключалась в том, чтобы стать победителями в группе. Так и нужно продолжать: крепко держать оборону и использовать свои шансы на противоположном конце поля», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица Евро-2020

Англии набрала 7 очков и заняла первое место в группе D. В первом раунде плей-офф подопечные Гаррета Саутгейта сыграют со второй сборной группы F (Франция, Германия, Португалия и Венгрия).