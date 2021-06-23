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    Словакия — Испания. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (23.06.2021)

    «Словакия» — «Испания». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Футбол Евро-2020 (2021) Сборная Словакии Сборная Испании Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    В 19:00 в квартете команд E чемпионата Европы по футболу начнётся матч «Словакия» — «Испания».

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    Составы команд:

    «Словакия»: Мартин Дубравка, Петер Пекарик, Любомир Шатка, Милан Шкриньяр, Томаш Губочан, Марек Гамшик, Лукаш Гараслин, Юрай Куцка, Роберт Мак, Якуб Громада, Ондрей Дуда.

    «Испания»: Унай Симон, Сесар Аспиликуэта, Эрик Гарсия, Жорди Альба, Эмерик Лапорт, Серхио Бускетс, Коке, Педри, Альваро Мората, Херар Морено, Пабло Сарабия.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Предыдущий матч соперников: «Испания» — «Словакия» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Словакия» — «Испания» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.23.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. Матч между командами «Словакия» и «Испания» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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