Словакия — Испания. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (23.06.2021)

В 19:00 в квартете команд E чемпионата Европы по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Словакия»: Мартин Дубравка, Петер Пекарик, Любомир Шатка, Милан Шкриньяр, Томаш Губочан, Марек Гамшик, Лукаш Гараслин, Юрай Куцка, Роберт Мак, Якуб Громада, Ондрей Дуда.

«Испания»: Унай Симон, Сесар Аспиликуэта, Эрик Гарсия, Жорди Альба, Эмерик Лапорт, Серхио Бускетс, Коке, Педри, Альваро Мората, Херар Морено, Пабло Сарабия.

Календарь и таблица Евро-2020

Предыдущий матч соперников: «Испания» — «Словакия» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

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