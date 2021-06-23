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    Мостовой о Черчесове: Кто ж от сладкой клубники с большим контрактом откажется?

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    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой объяснил, почему Станислав Черчесов не собирается покидать пост главного тренера национальной команды даже после провала на Евро-2020.

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    Сборная России под руководством Черчесова заняла последнее место в группе, не сумев выйти в плей-офф.

    «Почему в Черчесова так вцепились? Вот видите — тоже вопрос. Придумали даже усы Черчесова.

    А сейчас то же самое, многие живут с этим. Этот вопрос возникает постоянно, и вчера его тоже задавали ведь.

    А Черчесов что сказал? "Нет, буду готовить боеспособную команду". Кто ж от сладкой клубники с большим контрактом откажется? И я бы, наверное, не отказался», — приводит слова Мостового Lenta.ru.

    Ранее сообщалось, что Черчесов не собирается подавать в отставку.

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