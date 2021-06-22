Колосков: Я не сторонник отставки Черчесова

Бывший президент РФСотреагировал на провальное выступление сборной России на чемпионате Европы.

«Я вижу колоссальную работу тренерского штаба и Черчесова. Они в своем кабинете постоянно что-то анализируют, просматривают, а на выходе ноль. В чем причина? В футболистах. Из состава надо оставлять 5-6 человек, остальных менять.

Я не сторонник отставки Черчесова. Можно было бы ставить такой вопрос, если бы у Дюкова сейчас стояла очередь из тренеров, которые могут работать лучше. Но такого нет. В ведущих московских клубах работают иностранцы. Карпин и Слуцкий работают на своих местах и не факт, что они сработают лучше чем Черчесов.

Иностранцев мы уже брали, один раз это сработало, все остальное было мимо кассы. Сейчас не нужно пороть горячку. Такие результаты — дискредитация работы РФС. Колоссальная работа проводится в детском-юношеском футболе. Все делается, а результата нет. Футболисты — главные действующие лица. Раз результата нет, значит ни мастерства, ни выучки тоже нет», — приводит слова Колоскова Sport24.

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Напомним, россияне заняли четвертое место в группе Евро-2020 и не вышли в плей-офф.