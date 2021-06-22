Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юссуф ПоульсенКошмар в Копенгагене. Россия пропустила четыре мяча и вылетела с Евро-2020
  • 07:04
    • Сборная Аргентины обыграла Парагвай на Кубке Америки-2021
  • 09:53
    • Орлов назвал провалом выступление сборной России на Евро-2020
  • 07:51
    • Черчесов: Никаких оправданий для сборной России нет
  • 07:36
    • Онопко выразил готовность возглавить сборную России
  • 06:50
    • Определились две пары команд в 1/8 финала Евро-2020
    Все новости спорта

    Колосков: Я не сторонник отставки Черчесова

    Футбол Евро-2020 (2021) Сборная России Футбол России Сборная Дании Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Бывший президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на провальное выступление сборной России на чемпионате Европы.

    Вячеслав Колосков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вячеслав Колосков

    «Я вижу колоссальную работу тренерского штаба и Черчесова. Они в своем кабинете постоянно что-то анализируют, просматривают, а на выходе ноль. В чем причина? В футболистах. Из состава надо оставлять 5-6 человек, остальных менять.

    Я не сторонник отставки Черчесова. Можно было бы ставить такой вопрос, если бы у Дюкова сейчас стояла очередь из тренеров, которые могут работать лучше. Но такого нет. В ведущих московских клубах работают иностранцы. Карпин и Слуцкий работают на своих местах и не факт, что они сработают лучше чем Черчесов.

    Иностранцев мы уже брали, один раз это сработало, все остальное было мимо кассы. Сейчас не нужно пороть горячку. Такие результаты — дискредитация работы РФС. Колоссальная работа проводится в детском-юношеском футболе. Все делается, а результата нет. Футболисты — главные действующие лица. Раз результата нет, значит ни мастерства, ни выучки тоже нет», — приводит слова Колоскова Sport24.

    Все прогнозы на Евро-2020

    Напомним, россияне заняли четвертое место в группе Евро-2020 и не вышли в плей-офф.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Повторит ли сборная Англии разгром чехов на «Уэмбли»?
  • Чехия — Англия. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Хорватия обыграет Шотландию и ворвется в плей-офф Евро-2020?
  • Хорватия — Шотландия. Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • Франция выиграет у Португалии с крупным счетом?
  • Португалия — Франция. Прогноз и ставки
  • 3.38
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.99
  • Экспресс дня 22 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Чехия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Хорватия — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.38
  • Прогноз на матч Португалия — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Словакия — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Швеция — Польша
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Германия — Венгрия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Бразилия — Колумбия
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Швеция — Польша
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры