Губерниев: Сборной России нужен новый тренер

Спортивный комментаторпрокомментировал поражение сборной России от датчан (1:4) в рамках группового этапа чемпионата Европы-2020.

«В футбол мы играем плохо. И на уровне клубов, и на уровне сборной. Мы шевелимся более-менее, пока еще не пропустили. А когда мы пропускаем, то все вообще валится из рук. Ни мысли, ни варианта Б, ни варианта Ц, вообще ничего.

Мы играем в антифутбол. Все как всегда, без шансов. Футболистам сборной Дании мое восхищение. Нашему футболу нужны реформы. Я это говорил после провала в еврокубках, а теперь мы получили по носу еще и еще. Еще нам нужен новый тренер», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

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Сборная России заняла последнее место в группе В и не вышла в плей-офф чемпионата Европы.