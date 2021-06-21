Колумбия — Перу. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (21.06.2021)

В 03:00 в группе B Кубка Америки-2021 начнётся матч

Составы команд:

«Колумбия»: Давид Оспина, Джон Медина, Вильям Тесильо, Йерри Мина, Давинсон Санчес, Вильмар Барриос, Эдвин Кардона, Хуан Куадрадо, Sebastian Perez, Дуван Сапата, Miguel Borja.

«Перу»: Педро Гальесе, Альдо Корсо, Christian Ramos, Marcos Lopez, Александр Калленс, Серхио Пенья, Кристиан Куэва, Ренато Тапиа, Андре Каррильо, Йосимар Йотун, Джанлука Лападула.

Предыдущий матч соперников: «Перу» — «Колумбия» 0:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Колумбия» — «Перу» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.14.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Колумбия» со счетом 1:0. Матч между командами «Колумбия» и «Перу» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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