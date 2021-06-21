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    Канчельскис: У Дании больше шансов на победу

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    Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о матче третьего тура Евро-2020 против Дании.

    Андрей Канчельскис
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    Андрей Канчельскис

    «У датчан больше шансов на победу. Во-первых, они играют дома. Во-вторых, будут их болельщики. В-третьих, это просто хорошая команда.

    У нас же в сборной большая проблема, нам тяжело будет бороться с датчанами. Когда мы играли в Питере, при своих болельщиках, кое-как победу притянули за уши. Обыграли Финляндию, которую и обязаны были обыгрывать. 1:0, а были такие моменты, что матч мог и вничью закончиться. Говорить о том, что у нас все хорошо, я бы не стал.

    Будет тяжело, но надо выходить, биться и сражаться, как бы то ни было. Но, повторюсь, у датчан больше шансов. Игра будет интересная, мне кажется, ничья должна быть», — сказал Канчельскис «Газета.ру».

    С прогнозом на данный поединок можно ознакомиться здесь.

    Матч Россия — Дания состоится 21 июня в Копенгагене, начало — в 22:00 мск.

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