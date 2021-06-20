Италия — Уэльс. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (20.06.2021)

В 19:00 в группе A чемпионата Европы по футболу 2020 года начнётся матч

Составы команд:

«Италия»: Джанлуиджи Доннарумма, Эмерсон, Леонардо Бонуччи, Алессандро Бастони, Рафаэл Толой, Марко Верратти, Жоржиньо, Маттео Пессина, Андреа Белотти, Федерико Кьеза, Федерико Бернардески.

«Уэльс»: Дэнни Уорд, Кристофер Гантер, Джо Родон, Этан Ампаду, Неко Уильямс, Джо Аллен, Коннор Робертс, Joe Morrell, Аарон Рэмси, Гарет Бэйл, Даниэль Джеймс.

Календарь и таблица Евро-2020

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Италия» — «Уэльс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.12.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Италия» со счетом 2:0. Матч между командами «Италия» и «Уэльс» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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