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    Луис Эрике: Ничья оставляет нам шансы на победу в группе

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    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал ничью с Польшей (1:1) во 2-м туре Евро-2020.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «Я очень хочу спокойно посмотреть и проанализировать этот матч. Он подарил нам не самые лучшие ощущения. Возможно, мы доминировали, но этого было недостаточно для победы.

    Мне понравилось, как играла Польша. Поляки создали несколько отличных моментов.

    Возможно, мы слишком мудрили порой вместо того, чтобы играть прямолинейнее. Жаль, что не забили пенальти, ведь это был решающий момент.

    Честно говоря, я думал, что мы добьемся большего, но не получилось. Результат часто вскрывает недостатки в игре команды. Когда он не положительный, то надо тщательно проанализировать ситуацию.

    Мы хотели выиграть этот матч, без сомнения. Но ничья оставляет нам шансы на победу в группе, если мы обыграем Словакию. Никто не говорил, что будет легко», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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