Фернандеш: Германия была просто лучше нас и заслуженно победила

Бруну Фернандеш Фото: globallookpress.com
«Думаю, мы хорошо начали матч, забили. У нас были шансы, но надо было сыграть лучше при последнем пасе.
Германия была просто лучше нас и заслуженно победила. Мы столкнулись со множеством трудностей, и нам так и не удалось взять матч под контроль.
Теперь мы обязаны обыгрывать Францию, и не важно, что случилось сегодня. Мы знали, что хороший результат сегодня упростить выход из группы.
Мы будем стараться изо всех сил, постараемся улучшить ситуацию и постараемся выиграть у Франции, чтобы выйти из группы», — цитирует Фернандеша Portuguese Soccer.