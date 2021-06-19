Фернандеш: Германия была просто лучше нас и заслуженно победила

Полузащитник сборной Португалиипрокомментировал поражение от Германии (2:4) в матче второго тура группового этапа Евро-2020.

«Думаю, мы хорошо начали матч, забили. У нас были шансы, но надо было сыграть лучше при последнем пасе.

Германия была просто лучше нас и заслуженно победила. Мы столкнулись со множеством трудностей, и нам так и не удалось взять матч под контроль.

Теперь мы обязаны обыгрывать Францию, и не важно, что случилось сегодня. Мы знали, что хороший результат сегодня упростить выход из группы.

Мы будем стараться изо всех сил, постараемся улучшить ситуацию и постараемся выиграть у Франции, чтобы выйти из группы», — цитирует Фернандеша Portuguese Soccer.