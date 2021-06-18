Шик: Чувствовал, что готов пробить пенальти

Нападающий сборной Чехиипрокомментировал ничью с Хорватией (1:1) в матче 2-го тура Евро-2020.

Форвард реализовал пенальти, назначенный за то, что ему разбили нос в хорватской штрафной. С 3 голами Шик возглавил гонку бомбардиров турнира.

«Мы открыли счет и стремились взять три очка, но надо отдать должное и высокому классу сборной Хорватии.

Взяли одно очко и удовлетворены этим. Хотелось бы поблагодарить наших физиотерапевтов, которые помогли мне восстановиться.

Чувствовал, что готов пробить пенальти. Я ударил именно так, как хотел, к левой штанге. Еще до удара решил бить на силу в ту сторону. Вратарь прыгнул в другую, так что все хорошо», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица Евро-2020

Хорватия набрала первое очко на чемпионате Европы и занимает 3-е место. Чехия с 4 очками лидирует в группе.

В заключительном туре группового этапа 22 июня Хорватия сыграет с Шотландией, а Чехия — с Англией.