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    В сборной России рассказали о состоянии Марио Фернандеса

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    Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров рассказал, что защитник Марио Фернандес пока тренируется отдельно от команды.

    Марио Фернандес
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    Марио Фернандес

    Фернандес после падения получил повреждение в игре второго тура группового этапа Евро-2020 против Финляндии (1:0). Ранее стало известно что футболист избежал травмы позвоночника и сотрясения мозга.

    «Марио занимается под наблюдением врачей своими терапевтическими восстановительными тренировками, отдельно от команды. Остальные все в общей группе. Могло быть хуже. Будем дальше смотреть по его состоянию.

    Вчера 10 человек, которые не играли в финнами, вышли и провели тренировку на поле. Остальные даже не выходили, занимались в зале», — приводит слова Владимирова Sport24.

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