В сборной России рассказали о состоянии Марио Фернандеса

Пресс-атташе сборной Россиирассказал, что защитникпока тренируется отдельно от команды.

Фернандес после падения получил повреждение в игре второго тура группового этапа Евро-2020 против Финляндии (1:0). Ранее стало известно что футболист избежал травмы позвоночника и сотрясения мозга.

«Марио занимается под наблюдением врачей своими терапевтическими восстановительными тренировками, отдельно от команды. Остальные все в общей группе. Могло быть хуже. Будем дальше смотреть по его состоянию.

Вчера 10 человек, которые не играли в финнами, вышли и провели тренировку на поле. Остальные даже не выходили, занимались в зале», — приводит слова Владимирова Sport24.

В третьем туре Евро сборная России сыграет с командой Дании. Матч состоится 21 июня в Копенгагене, начало — в 22:00 мск.