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    Лёв: Остановить Португалию очень сложно, так как сложно отобрать у нее мяч

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    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв поделился ожиданиями от противостояния с командой Португалии во 2-м туре Евро-2020.

    Йоахим Лёв
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    Йоахим Лёв

    В матче 1-го тура немцы уступили сборной Франции со счетом 0:1 из-за автогола Матса Хуммельса.

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    «Вижу предельный настрой у своих футболистов по отношению ко всему. Все понимают, что мы должны прибавлять.

    Не секрет, что мы создали мало голевых моментов в первом матче. Над этим мы и работали.

    Возможно, мы уделяли слишком много внимания осторожной игре в обороне. Надо быть готовыми рисковать в фазе атаки.

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    У Португалии в атаке не только Криштиану Роналду, но четыре-пять футболистов с выдающимися качествами. Каждый из них способен в одиночку решить судьбу игры.

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    Это гибкая технический сильная команда. Остановить ее очень сложно, так как сложно отобрать у нее мяч», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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