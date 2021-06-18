Лёв: Остановить Португалию очень сложно, так как сложно отобрать у нее мяч

Главный тренер сборной Германииподелился ожиданиями от противостояния с командой Португалии во 2-м туре Евро-2020.

В матче 1-го тура немцы уступили сборной Франции со счетом 0:1 из-за автогола Матса Хуммельса.

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«Вижу предельный настрой у своих футболистов по отношению ко всему. Все понимают, что мы должны прибавлять.

Не секрет, что мы создали мало голевых моментов в первом матче. Над этим мы и работали.

Возможно, мы уделяли слишком много внимания осторожной игре в обороне. Надо быть готовыми рисковать в фазе атаки.

Леон Горецка не играл пять-шесть недель, так что само собой, что он не готов пока проводить на поле все 90 минут.

У Португалии в атаке не только Криштиану Роналду, но четыре-пять футболистов с выдающимися качествами. Каждый из них способен в одиночку решить судьбу игры.

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Это гибкая технический сильная команда. Остановить ее очень сложно, так как сложно отобрать у нее мяч», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.