Ловрен: Сборной Хорватии нужен маленький толчок

Защитник сборной Хорватииподелился ожиданиями от поединка второго тура Евро-2020 против Чехии.

«На этой неделе мы действительно прибавляем на тренировках. Вне всяких сомнений, в следующем матче наступят перемены. Надо играть с большим акцентом на атаку. Уверен, завтра сборная Хорватии предстанет куда более сильной.

Надо играть так же, как мы делали это на чемпионате мира в России. Один за всех и все за одного. Надо отмотать время и стать прежними. Надо все хорошенько обсудить в своем кругу. Нам нужен маленький толчок, чтобы все пошло-поехало. Я верю в нашу команду», — приводит слова Ловрена официальный сайт УЕФА.

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Встреча Хорватия — Чехия состоится сегодня, 18 июня.