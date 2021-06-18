Киммих: Хотим показать, что у португальцев тоже есть слабые стороны

Йосуа Киммих Фото: globallookpress.com
«Наша задача завтра — продемонстрировать, что у португальцев тоже есть слабые стороны.
Игра справа в схемах с двумя и тремя центральными защитниками — это совершенно разные позиции.
Когда в обороне линия из четырех футболистов, то перед тобой играет вингер. Когда играешь в пять защитников, то вингеры тяготеют к центру.
Так что на позиции "джокера", как мы ее называем, ты активнее идешь вперед. Эти позиции отличаются в плане изначального положения и распределения пространства»,- приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.