Киммих: Хотим показать, что у португальцев тоже есть слабые стороны

Полузащитник сборной Германиирассказал о подготовке к предстоящему матчу 2-го тура Евро-2020 с Португалией.

«Наша задача завтра — продемонстрировать, что у португальцев тоже есть слабые стороны.

Игра справа в схемах с двумя и тремя центральными защитниками — это совершенно разные позиции.

Когда в обороне линия из четырех футболистов, то перед тобой играет вингер. Когда играешь в пять защитников, то вингеры тяготеют к центру.

Так что на позиции "джокера", как мы ее называем, ты активнее идешь вперед. Эти позиции отличаются в плане изначального положения и распределения пространства»,- приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.