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    Главный тренер сборной Португалии не боится игры с Германией

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    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш дал смелое интервью в преддверии поединка Евро-2020 против сборной Германии.

    Фернанду Сантуш
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    Фернанду Сантуш

    «Португалию уважают. Даже такие серьезные сборные, как Германия. Уважают наш футбол и наших звезд.

    В то же время они думают, что могут нас обыграть, но никто в мире сейчас не скажет, что Португалия останется за бортом этого турнира.

    Германия — фантастическая команда. У них потрясающие игроки, они доминируют в матчах и много владеют мячом. Но Германию я не боюсь. Мы уважаем их игроков, но если настроимся на победу, то непременно добьемся ее.

    Мы показали хороший футбол против Венгрии — хорошо атаковали, защищались, прессинговали, создавали шансы. Германия также провела хороший матч против Франции, чемпионов мира.

    Немцы пропустили только в результате автогола. Итоговый счет не отражает полной картины игры. В субботу мы хотим победить, верим в свою победу. Эта игра — ключевая для нас.

    Мне нужно замотивировать всю команду, не только Криштиану Роналду. Здорово, что Роналду с нами. Мы гордимся им, но он не может выигрывать матчи в одиночку. Нашей силой должна быть командная игра. Мы должны играть всей душой», — сказал Сантуш.

    Игра состоится 19 июня. На нашем сайте можно прочитать прогноз к этой встрече.

    Напомним, что Португалия лидирует в таблице группы F, опережая Францию по разнице голов.

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