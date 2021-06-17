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    Широков назвал идеального тренера для ЦСКА

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    Бывший капитан сборной России Роман Широков считает, что ЦСКА стоит назначить главным тренером Сергея Овчинникова.

    Сергей Овчинников
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    Сергей Овчинников

    Ранее на этой неделе ЦСКА прекратил сотрудничество с хорватским специалистом. Сообщалось, что «армейцев» возглавит Алексей Березуцкий, а его помощником станет экс-тренер казахстанского «Тобола» Григорий Бабаян.

    «ужно искать хорошего тренера: иностранец или русский — без разницы. Главное, чтобы новый специалист вернул ЦСКА на лидирующие позиции.

    Не знаю, готов ли Алексей Березуцкий нести такую ношу. Все с чего-то начинали, поэтому можно и его попробовать в качестве главного тренера.

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    • Можно опять рассмотреть Овчинникова. Думаю, Овчинников — идеальная кандидатура, он знает команду и хочет работать. Но он сейчас при должности, насколько я понимаю, и захотят ли его возвращать? Мы не знаем, что на сегодняшний день хотят руководители ЦСКА», — приводит слова Широкова Sport24.

    ЦСКА в минувшем сезоне занял шестое место в чемпионате России.

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