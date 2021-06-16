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    Черчесов: Нам была нужна победа, и мы ее добились

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    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над Финляндией (1:0) в матче второго тура группового этапа Евро-2020.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Если говорить коротко, то мы довольны результатом. Нам была нужна победа, и мы ее добились.

    Про стратегию? Футболисты в целом выполняли все так, как требовалось. Естественно, не всё до конца получалось в плане технического исполнения, но это нормально.

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    Можно сказать, что они молодцы. Тем более когда игроки постоянно выбывают, и ты до последней секунды не знаешь, может ли Джикия с Головиным сыграть или нет.

    А так они молодцы, конечно», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

    Календарь и таблица Евро-2020

    После двух матчей на турнире россияне сравнялись по количеству очков (3) с бельгийцами и финнами, но по разнице мячей имеют не лучшее положение (1-3).

    Следующую встречу сборная проведет против Дании 21 июня, начало — в 22:00 по московскому времени.

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