Баллак: Германия легко могла проиграть Франции со счетом 0:3

Экс-полузащитник сборной Германиипрокомментировал заключительный матч первого тура Евро-2020, в котором немцы уступили в Мюнхене сборной Франции (0:1).

«По ходу второго тайма у сборной Франции было два очень хороших момента в контратаках, в которых нам повезло. Легко можно было проиграть со счетом 0:2 или 0:3. Мбаппе был сегодня великолепен.

Нам не удавалось создавать опасных моментов даже тогда, когда многое получалось и мы нагнетали давление. Выдалась хорошая, боевая игра, но вот в продвижении вперёд мы оказались скованны. Сборная Германии изучит эти моменты и сделает по ним выводы», — цитирует Баллака пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица Евро-2020

В следующем туре Франция сыграет против Венгрии, а Германия встретится с Португалией. Матчи состоятся 19 июня.