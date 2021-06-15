Силва: В матче с Венгрией мы упустили слишком много моментов

Нападающий сборной Португалии Рафа Силва прокомментировал победу над сборной Венгрии (3:0) в матче 1-го тура Евро-2020.

«Я думаю, что мы упустили слишком много моментов. В итоге мы забили трижды, что было хорошо для матча на старте турнира.

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Мы знали, что Венгрия будет стараться защищаться как можно лучше и пытаться контратаковать. Мы хорошо справились с их переходами в атаку, а также смогли забить.

Все победы решающие. Мы будем играть игру за игрой и постараемся выиграть каждую», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

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Благодаря этой победе португальцы временно возглавили турнирную таблицу группы F. 19 июня пройдут матчи Венгрия — Франция и Португалия — Германия.