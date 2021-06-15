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    Сантуш: Я ожидал, что Венгрия будет играть иначе

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    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал победу над сборной Венгрии (3:0) в матче 1-го тура Евро-2020.

    Фернанду Сантуш
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    Фернанду Сантуш

    «Мы знали, что, если мы забьем гол, станет проще. Я ожидал, что Венгрия будет играть иначе.

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    Основную часть матча они провели очень глубоко в обороне, но и мы постоянно продолжали давить, прижимая их к воротам.

    У нас было четыре отличных возможности забить, и если бы мы забили, то Венгрия бы развалилась.

    Мы не использовали первые моменты, поэтому победить оказалось несколько сложнее.

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    • Второй тайм мы начали хорошо, но потом действовали несколько нервно — это естественно. Время шло, нервозность росла.

    Но мы оправились, забили первый гол, и тогда Венгрия открылась. Думаю, что результат справедлив.

    Мы хотели начать с победы, но все-таки это пока только три очка. У нас впереди еще два важных матча.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Чемпионат Европы — серьезный турнир, поэтому важно действовать постепенно», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    Благодаря этой победе португальцы временно возглавили турнирную таблицу группы F. 19 июня пройдут матчи Венгрия — Франция и Португалия — Германия.

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