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    Опубликован календарь РПЛ на сезон 2021/22

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    Российская Премьер-лига на своем официальном сайте опубликовала календарь на сезон 2021/22.

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    Футболисты «Зенита»

    Первый тур нового чемпионата пройдет ориентировочно с 23 по 26 июля.

    Последний тур будет сыгран 21 мая.

    Даты матчей Кубка России сезона 2021/22 будут объявлены дополнительно.

    Расписание РПЛ на лето:

    1-й тур

    23-26 июля

    «Ростов» — «Динамо»
    «Крылья Советов» — «Ахмат»
    ЦСКА — «Уфа»
    «Локомотив» — «Арсенал»
    «Рубин» — «Спартак»
    «Нижний Новгород» — «Сочи»
    «Урал» — «Краснодар»
    «Химки» — «Зенит»

    29 июля — ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций

    2-й тур

    30 июля — 2 августа

    «Ростов» — «Зенит»
    «Краснодар» — «Химки»
    «Крылья Советов» — «Спартак»
    ЦСКА — «Локомотив»
    «Ахмат» — «Сочи»
    «Арсенал» — «Рубин»
    «Уфа» — «Динамо»
    «Урал» — «Нижний Новгород»

    3-4 августа — первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов

    5 августа — первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций

    3-й тур

    6-9 августа

    «Зенит» — «Краснодар»
    «Спартак» — «Нижний Новгород»
    «Динамо» — ЦСКА
    «Сочи» — «Урал»
    «Рубин» — «Ахмат»
    «Арсенал» — «Крылья Советов»
    «Уфа» — «Локомотив»
    «Химки» — «Ростов»

    10 августа — ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов

    12 августа — ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций

    4-й тур

    13-16 августа

    «Спартак» — «Урал»
    «Ростов» — ЦСКА
    «Краснодар» — «Арсенал»
    «Локомотив» — «Зенит»
    «Ахмат» — «Динамо»
    «Сочи» — «Химки»
    «Рубин» — «Крылья Советов»
    «Нижний Новгород» — «Уфа»

    17-18 августа — первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов

    19 августа — первые матчи раунда плей-офф Лиги конференций

    5-й тур

    20-23 августа

    «Крылья Советов» — «Сочи»
    ЦСКА — «Ахмат»
    «Локомотив» — «Краснодар»
    «Арсенал» — «Спартак»
    «Нижний Новгород» — «Ростов»
    «Уфа» — «Зенит»
    «Урал» — «Динамо»
    «Химки» — «Рубин»

    24-25 августа — ответные матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов

    26 августа — ответные матчи раунда плей-офф Лиги конференций

    1-й тур группового этапа Бетсити-Кубка России

    6-й тур

    27-29 августа

    «Зенит» — ЦСКА
    «Спартак» — «Сочи»
    «Краснодар» — «Рубин»
    «Динамо» — «Локомотив»
    «Ахмат» — «Арсенал»
    «Уфа» — «Крылья Советов»
    «Урал» — «Ростов»
    «Химки» — «Нижний Новгород»

    30 августа — 8 сентября — матчи сборных.

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