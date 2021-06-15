Опубликован календарь РПЛ на сезон 2021/22

Первый тур нового чемпионата пройдет ориентировочно с 23 по 26 июля.
Последний тур будет сыгран 21 мая.
Даты матчей Кубка России сезона 2021/22 будут объявлены дополнительно.
Расписание РПЛ на лето:
1-й тур
23-26 июля
«Ростов» — «Динамо»
«Крылья Советов» — «Ахмат»
ЦСКА — «Уфа»
«Локомотив» — «Арсенал»
«Рубин» — «Спартак»
«Нижний Новгород» — «Сочи»
«Урал» — «Краснодар»
«Химки» — «Зенит»
29 июля — ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций
2-й тур
30 июля — 2 августа
«Ростов» — «Зенит»
«Краснодар» — «Химки»
«Крылья Советов» — «Спартак»
ЦСКА — «Локомотив»
«Ахмат» — «Сочи»
«Арсенал» — «Рубин»
«Уфа» — «Динамо»
«Урал» — «Нижний Новгород»
3-4 августа — первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
5 августа — первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций
3-й тур
6-9 августа
«Зенит» — «Краснодар»
«Спартак» — «Нижний Новгород»
«Динамо» — ЦСКА
«Сочи» — «Урал»
«Рубин» — «Ахмат»
«Арсенал» — «Крылья Советов»
«Уфа» — «Локомотив»
«Химки» — «Ростов»
10 августа — ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
12 августа — ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций
4-й тур
13-16 августа
«Спартак» — «Урал»
«Ростов» — ЦСКА
«Краснодар» — «Арсенал»
«Локомотив» — «Зенит»
«Ахмат» — «Динамо»
«Сочи» — «Химки»
«Рубин» — «Крылья Советов»
«Нижний Новгород» — «Уфа»
17-18 августа — первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов
19 августа — первые матчи раунда плей-офф Лиги конференций
5-й тур
20-23 августа
«Крылья Советов» — «Сочи»
ЦСКА — «Ахмат»
«Локомотив» — «Краснодар»
«Арсенал» — «Спартак»
«Нижний Новгород» — «Ростов»
«Уфа» — «Зенит»
«Урал» — «Динамо»
«Химки» — «Рубин»
24-25 августа — ответные матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов
26 августа — ответные матчи раунда плей-офф Лиги конференций
1-й тур группового этапа Бетсити-Кубка России
6-й тур
27-29 августа
«Зенит» — ЦСКА
«Спартак» — «Сочи»
«Краснодар» — «Рубин»
«Динамо» — «Локомотив»
«Ахмат» — «Арсенал»
«Уфа» — «Крылья Советов»
«Урал» — «Ростов»
«Химки» — «Нижний Новгород»
30 августа — 8 сентября — матчи сборных.