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    Источник: Крыховяк может вернуться в «Севилью»

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    Полузащитник Гжегож Крыховяк может покинуть «Локомотив», сообщает Fichajes.

    Гжегож Крыховяк
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    Гжегож Крыховяк

    Как передает источник, 31-летним поляком интересуется «Севилья», за которую он уже выступал с 2014 по 2016 год. Инициатива в подписании футболиста исходит от спортивного директора Рамона Мончи. Сумма сделки оценивается в семь миллионов евро.

    Контракт поляка с «железнодорожниками» рассчитан до лета 2022 года, портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

    В прошлом сезоне РПЛ Крыховяк провел 26 матчей, в которых забил девять мячей и отдал три результативные передачи.

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