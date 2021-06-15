Источник: Крыховяк может вернуться в «Севилью»

Полузащитникможет покинуть, сообщает Fichajes.

Как передает источник, 31-летним поляком интересуется «Севилья», за которую он уже выступал с 2014 по 2016 год. Инициатива в подписании футболиста исходит от спортивного директора Рамона Мончи. Сумма сделки оценивается в семь миллионов евро.

Контракт поляка с «железнодорожниками» рассчитан до лета 2022 года, портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне РПЛ Крыховяк провел 26 матчей, в которых забил девять мячей и отдал три результативные передачи.