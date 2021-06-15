Гризманн: Хочу оставить свой след в сборной Франции

Нападающий сборной Франциив преддверии матча с Германией поделился ожиданиями от чемпионата Европы по футболу.

С шестью голами Гризманн стал лучшим снайпером Евро-2016. Но его команда в финале уступила в дополнительное время португальцам. Французы реабилитировались, став чемпионами мира в 2018 году в России. Т

«Это будет хороший турнир. От нас как от чемпионов мира будут многого ждать. После того что произошло в 2016 году, мы очень хотим завоевать трофей. Это наша цель.

У нас есть выдающиеся игроки, такие как Килиан Мбаппе, суперзвезда будущего. Те, кто остался в команде с 2016 года, набрались еще опыта.

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Они проиграли в финале, а это всегда больно. Они помнят это чувство и не хотят снова его пережить. В решающие моменты это подталкивает тебя к тому, чтобы вырвать победу.

На поле я всегда стараюсь подавать пример — будь то за счет упорной работы или помощи партнерам. Я должен помогать команде всем, чем только могу.

Вне поля я не слишком разговорчив. Стараюсь, чтобы в раздевалке была хорошая атмосфера, шучу с партнерами по команде, но все равно хочу становиться лучше и работать изо всех сил.

Хочу оставить свой след в сборной Франции. Меня переполняет гордость, когда я играю за Францию, ношу эту футболку.

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Мы все хотим бить рекорды, добиваться максимума. Я в команде с 2014 года, всегда с удовольствием выхожу на поле и надеваю ее форму.

Так почему не ставить максимальные цели в плане голов, передач, матчей? Я по-прежнему здесь и намерен задержаться как можно дольше», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.