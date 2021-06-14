Орлов: От Зобнина нет никакой пользы в сборной

Известный комментарийраскритиковал полузащитника сборной Россиипосле матча с Бельгией (0:3) на Евро-2020.

По мнению Орлова, вместо Зобнина в основном составе сборной России должен играть Максим Мухин.

«Мухина надо было выпускать с первой минуты, а Баринова — отправить в центр защиты. Видно, что для Максима нет никаких авторитетов.

Нужны такие футболисты, которые выходят и не боятся играть, даже против Бельгии. Мухин — такой. Любопытно, поставит ли Черчесов его в стартовый состав на следующий матч.

Мухин острее и быстрее, чем Зобнин. Тот все время в сборной, но пользы от него никакой, особенно в атаке. Куда он делает передачи? Видимо, он не способен их делать. Значит, надо менять. Тренер, это конкуренция», — сказал Орлов в новом видео на своем YouTube-канале.

Во втором туре соперником сборной России станет Финляндия. Матч состоится 16 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 16:00 мск.