Стерлинг мечтал забить на «Уэмбли» на крупном турнире

Нападающий сборной Англиипрокомментировал победу надв матче 1-го тура Евро-2020.

Форвард забил единственный гол в матче и получил награду «Звезда матча».

«Всегда приятно, когда забиваешь. Я раньше много раз говорил, что если мне доведется сыграть на "Уэмбли" на крупном турнире, то я просто обязан забить.

Здорово, что я сделал это. Прекрасные ощущения. Это была первая игра, и нам нужна была победа. Команда играла сплоченно.

Мы забили мяч, когда он нужен был больше всего, и временами показывали хороший футбол. Сегодня ребята были великолепны.

Нам нужно постараться развить этот успех, ну а сегодня просто порадоваться победе. Мы должны сосредоточиться на следующих матчах.

Это всего лишь начало. Нам нужно продолжать в этом же ключе, сохранять менталитет победителей и не останавливаться на достигнутом», — сказал игрок в интервью BBC Sport.

Англичане набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы D. У хорватов пока ноль очков. Также в этой группе выступают Чехия и Шотландия.

Во втором туре 18 июня Хорватия встретится с Чехией. Англия в этот же день сразится с Шотландией.

