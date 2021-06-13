Стерлинг мечтал забить на «Уэмбли» на крупном турнире

Форвард забил единственный гол в матче и получил награду «Звезда матча».
«Всегда приятно, когда забиваешь. Я раньше много раз говорил, что если мне доведется сыграть на "Уэмбли" на крупном турнире, то я просто обязан забить.
Здорово, что я сделал это. Прекрасные ощущения. Это была первая игра, и нам нужна была победа. Команда играла сплоченно.
Мы забили мяч, когда он нужен был больше всего, и временами показывали хороший футбол. Сегодня ребята были великолепны.
Нам нужно постараться развить этот успех, ну а сегодня просто порадоваться победе. Мы должны сосредоточиться на следующих матчах.
Это всего лишь начало. Нам нужно продолжать в этом же ключе, сохранять менталитет победителей и не останавливаться на достигнутом», — сказал игрок в интервью BBC Sport.
Англичане набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы D. У хорватов пока ноль очков. Также в этой группе выступают Чехия и Шотландия.
Во втором туре 18 июня Хорватия встретится с Чехией. Англия в этот же день сразится с Шотландией.
First goal for England at a major finals ✅— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 13, 2021
🏴 Raheem Sterling = Star of the Match 👏
🤔 Did you predict that? @Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/T9gmvPyRzB