Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кристиан ЭриксенДания — Финляндия: герой игрового дня
  • 12:12
    • Защитник сборной Португалии пропустит Евро из-за коронавируса
  • 13:18
    • Российский врач-реаниматолог: Весьма вероятно, что Эриксен еще сыграет на Евро-2020
  • 12:31
    • Эриксен находится в стабильном состоянии, утром он общался с игроками сборной Дании
  • 12:04
    • Уткин о 0:3 от Бельгии: Сборная России реально на дне
  • 23:53
    • Сборная России крупно проиграла Бельгии в первом матче Евро-2020
    Все новости спорта

    Российский врач-реаниматолог: Весьма вероятно, что Эриксен еще сыграет на Евро-2020

    Футбол Сборная Дании Евро-2020 (2021) Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Врач-реаниматолог Андрей Звонков не исключает, что полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен сможет сыграть в ближайших матчах Евро-2020.

    Кристиан Эриксен
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кристиан Эриксен

    «Вероятность того, что Эриксен сыграет и дальше на Евро весьма высока.

    Думаю, врачи оценят его состояние, приведут в порядок, и через пару дней он выйдет на поле.

    Надеюсь, что будет так, потому что в принципе ничего сверхпатологического с ним не произошло. Да, была смерть, но она не привела ни к инфаркту, ни к инсульту, ни к фатальным изменениям в его физиологии.

    Скорее всего, сейчас восстановят электролиты, и он выйдет играть», — приводит слова Звонкова «Матч ТВ».

  • Врач «Интер»: У Эриксена не было проблем ни у нас, ни в «Тоттенхэме»
  • Читайте по теме

    • Напомним, что Эриксен упал на газон по ходу первого тайма матча сборной Дании против сборной Финляндии в первом туре группового этапа Евро-2020.

    На поле выбежали врачи, которые начали проводить реанимационные процедуры, включая использование дефибриллятора. Когда Эриксена увозили с поля, он был в сознании. Позже медикам удалось стабилизировать его состояние.

    По просьбе Эриксена футболисты сборной Дании доиграли матч с Финляндией в субботу вечером. Игра завершилась победой финской команды со счетом 1:0.

    Ранее в воскресенье, на следующий день после матча, стало известно, что Эриксен находится в стабильном состоянии, утром он общался с игроками сборной Дании.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Украина и Нидерланды порадуют результативным футболом?
  • Нидерланды — Украина. Прогноз и ставки
  • 2.91
    •
  • Сумеет ли оборона Хорватии сдержать Кейна?
  • Англия — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
  • Сможет ли Циципас остановить Джоковича в финале «Ролан Гаррос»?
  • Джокович — Циципас. Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.78
  • Экспресс дня 13 июня
  • Сегодня в 19:00
    •  2.91
  • Прогноз на матч Нидерланды — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Англия — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Джокович — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Австрия — Северная Македония
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Испания — Швеция
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Польша — Словакия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Парагвай — Боливия
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Атланта — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры