Российский врач-реаниматолог: Весьма вероятно, что Эриксен еще сыграет на Евро-2020

Врач-реаниматологне исключает, что полузащитник сборной Даниисможет сыграть в ближайших матчах Евро-2020.

«Вероятность того, что Эриксен сыграет и дальше на Евро весьма высока.

Думаю, врачи оценят его состояние, приведут в порядок, и через пару дней он выйдет на поле.

Надеюсь, что будет так, потому что в принципе ничего сверхпатологического с ним не произошло. Да, была смерть, но она не привела ни к инфаркту, ни к инсульту, ни к фатальным изменениям в его физиологии.

Скорее всего, сейчас восстановят электролиты, и он выйдет играть», — приводит слова Звонкова «Матч ТВ».

Напомним, что Эриксен упал на газон по ходу первого тайма матча сборной Дании против сборной Финляндии в первом туре группового этапа Евро-2020.

На поле выбежали врачи, которые начали проводить реанимационные процедуры, включая использование дефибриллятора. Когда Эриксена увозили с поля, он был в сознании. Позже медикам удалось стабилизировать его состояние.

По просьбе Эриксена футболисты сборной Дании доиграли матч с Финляндией в субботу вечером. Игра завершилась победой финской команды со счетом 1:0.

Ранее в воскресенье, на следующий день после матча, стало известно, что Эриксен находится в стабильном состоянии, утром он общался с игроками сборной Дании.