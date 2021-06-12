Уэльс — Швейцария. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (12.06.2021)

В 16:00 в группе A чемпионата Европы по футболу 2020 года начнётся матч

Составы команд:

«Уэльс»: Дэнни Уорд, Бен Дэвис, Джо Родон, Коннор Робертс, Крис Мепэм, Джо Аллен, Аарон Рэмси, Joe Morrell, Гарет Бэйл, Киффер Мур, Даниэль Джеймс.

«Швейцария»: Ян Зоммер, Нико Эльведи, Мануэль Аканджи, Фабиан Шёр, Кевин Мбабу, Ремо Фройлер, Гранит Джака, Рикардо Родригес, Шердан Шакири, Брил Эмболо, Харис Сеферович.

Календарь и таблица Евро-2020

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:3.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Уэльс» — «Швейцария» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.77.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Швейцария» со счетом 0:3. Матч между командами «Уэльс» и «Швейцария» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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