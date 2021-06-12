Соболев во время подготовки к Евро смотрит «Игру престолов»

Нападающий сборной Россиирассказал о подготовке команды к матчам Евро-2020.

«У нас были и двухразовые, и одноразовые тренировки с большой нагрузкой.

После них шел в баню, сидел с ребятами после ужина, а перед сном включал пятый сезон "Игры престолов" — сериал, который очень советовал мне отец, который хвалят все и можно обсудить с любым игроком сборной.

Мне нравятся Старки. Надеюсь, ни для кого не будет спойлером, что их уже не стало. Маленько было их жалко!

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Плюс нравится матерь драконов Таргариен», — приводит слова Соболева «Чемпионат».