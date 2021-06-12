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    Семак: Выход из группы уже будет достойным результатом для России на Евро

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, чего ждет от выступления сборной России на Евро-2020.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Будем переживать за нашу сборную. Мы играем дома, в связи с этим наши шансы на победу возрастают. Команда опытная, проявила себя хорошо на домашнем чемпионате мира в 2018 году, поэтому я думаю, что есть надежда на выход из группы, а потом многое будет зависит от жребия, на кого мы выходим.

    Да, по бумаге Бельгия — самый сильный спортсмен. Однако Де Брюйне и Азар пропускают матч. Это два очень важных и ключевых игрока для Бельгии, поэтому наши шансы становятся чуть-чуть выше. Плюс сыграем дома, а дома и стены помогают. Надеемся, команда сыграет хорошо и добьется хорошего результата.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Выход из группы уже будет достойным результатом, а дальше все будет зависеть от качества игры, и от того, на какого соперника мы выйдем, — цитирует Семака "Матч ТВ"

    Напомним, в рамках группы B сборная России сыграет с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).

    Матч между Бельгией и Россией состоится 12 июня в 22:00 по мск. Редакция LiveSport.Ru рекомендует прочитать прогноз на эту встречу.

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