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    Дания — ФинляндияДрама в Копенгагене. Финны обыграли Данию в прерванном матче
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    Сборная России крупно проиграла Бельгии в первом матче Евро-2020

    Бельгия — Россия: счет матча 3:0, обзор голов

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    Сборная России потерпела поражение от команды Бельгии (0:3) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Бельгийцы открыли счет уже на 10-й минуте. После кросса в российскую штрафную Семёнов не смог выбить мяч, позволив Ромелу Лукаку развернуться к воротам и пробить точно в угол.

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    На 34-й минуте, после подачи с левого фланга, Шунин отбил мяч перед собой, но прямо на Тома Мёнье, которому никто не помешал пробить в нижний угол ворот.

    А на 88-й минуте Мёнье совершил передачу на ход Лукаку, который не заметил сопротивления от Дивеева, чётко пробив низом в ближний угол ворот.

    Футбол. Евро-2020. Группа B
    Бельгия — Россия 3:0
    Голы: 1:0 Ромелу Лукаку (10'), 2:0 Тома Мёнье (34'), 3:0 Ромелу Лукаку (88') Бельгия: Тибо Куртуа, Тоби Алдервейрелд, Дедрик Боята, Ян Вертонген (Томас Вермален, 76'), Юри Тилеманс, Торган Азар, Леандер Дендонкер, Тимоти Кастань (Тома Мёнье, 27'), Ромелу Лукаку, Янник Карраско (Деннис Прает, 77'), Дрис Мертенс (Эден Азар, 72') Россия: Антон Шунин, Марио Фернандес, Андрей Семёнов, Георгий Джикия, Юрий Жирков (Вячеслав Караваев, 43'), Магомед Оздоев, Дмитрий Баринов (Игорь Дивеев, 46'), Роман Зобнин (Максим Мухин, 63'), Александр Головин, Далер Кузяев (Денис Черышев, 30'), Артём Дзюба

    Сборная Бельгии с 3 очками возглавила группу В, за ней Финляндия (3 очка), у Дании и России очков нет, но россияне замыкают квартет из-за худшей разницы мячей.

    Во втором туре сборная России 16 июня сыграет в Санкт-Петербурге с командой Финляндии (16:00 мск). Сборная Дании 17 июня примет команду Бельгии в Копенгагене (19:00 мск).

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