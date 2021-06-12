Бельгия — Россия: счет матча 3:0, обзор голов

Бельгийцы открыли счет уже на 10-й минуте. После кросса в российскую штрафную Семёнов не смог выбить мяч, позволив Ромелу Лукаку развернуться к воротам и пробить точно в угол.
На 34-й минуте, после подачи с левого фланга, Шунин отбил мяч перед собой, но прямо на Тома Мёнье, которому никто не помешал пробить в нижний угол ворот.
А на 88-й минуте Мёнье совершил передачу на ход Лукаку, который не заметил сопротивления от Дивеева, чётко пробив низом в ближний угол ворот.
Сборная Бельгии с 3 очками возглавила группу В, за ней Финляндия (3 очка), у Дании и России очков нет, но россияне замыкают квартет из-за худшей разницы мячей.
Во втором туре сборная России 16 июня сыграет в Санкт-Петербурге с командой Финляндии (16:00 мск). Сборная Дании 17 июня примет команду Бельгии в Копенгагене (19:00 мск).