Марчелло Липпи назвал ключевых игроков сборной Италии

Бывший наставник сборной Италииназвал важнейших игроков нынешнего состава «Лазурной команды».

«Я вижу, что Италия обладает чувством собственного достоинства и способностью достигать отличных результатов. Есть амбиции и прочная база, но это не похоже на 2006 год, когда мы сыграли больше игр перед началом турнира.

Однако реальность такова, что Италия всегда играет на победу, каждый раз, когда мы выступаем на большом турнире. Если нам повезет и все игроки будут в хорошей форме, тогда все возможно.

Я вижу двух игроков, которые могут быть ключевыми. Первый — Николо Барелла, потому что он выполняет все, что делают лучшие игроки на своей позиции. Он атакует и защищается, он уверенно бьет из-за пределов штрафной, он прототип великого полузащитника сборной.

Другой — Чиро Иммобиле. Я доверяю ему, и я думаю, что настал подходящий момент, чтобы пожинать плоды его тяжелой работы.

Манчини так много сделал. Он повысил самооценку команды, Италия играет в наступательный футбол, а тренер знает, как побеждать», — цитирует Липпи Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Италия сыграет с Турцией в матче 1 тура групповой стадии Евро-2020. Игра состоится 11 июня в 22:00 мск. Прогноз на эту встречу можно прочитать здесь.