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    Погребняк покинул «Урал»

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    37-летний нападающий Павел Погребняк покидает «Урал», сообщает официальный сайт «шмелей».

    Павел Погребняк
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    Павел Погребняк

    У бывшего форварда сборной России истек срок соглашения с екатеринбургским клубом.

    «Благодарим Павла за игру и голы в составе "Урала"! Отметим, что он очень профессионально относился к тренировкам и играм, что помогало нашей команде добиваться результата», — говорится в сообщении.

    В составе уральского клуба Погребняк играет с 2018 года. В прошлом сезоне на счету нападающего четыре гола в 18 матчах.

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