Погребняк покинул «Урал»

37-летний нападающийпокидает, сообщает официальный сайт «шмелей».

У бывшего форварда сборной России истек срок соглашения с екатеринбургским клубом.

⚡ ОФИЦИАЛЬНО: Павел Погребняк покидает «Урал»

🐝 У нападающего истёк срок соглашения с нашим клубом. Благодарим Павла за игру и голы в составе «Урала»! Отметим, что он очень профессионально относился к тренировкам и играм, что помогало нашей команде добиваться результата. pic.twitter.com/7tNrQ1w3S3 — ФК Урал (@FCURAL) June 10, 2021

«Благодарим Павла за игру и голы в составе "Урала"! Отметим, что он очень профессионально относился к тренировкам и играм, что помогало нашей команде добиваться результата», — говорится в сообщении.

В составе уральского клуба Погребняк играет с 2018 года. В прошлом сезоне на счету нападающего четыре гола в 18 матчах.