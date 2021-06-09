ЦСКА отправил голкипера в аренду в «Урал»

Голкиперперешел вна правах аренды, сообщает пресс-служба московского клуба.

Арендное соглашение рассчитано на один год. Перед уходом в аренду футболист продлил контракт с «армейцами» до окончания сезона-2025/26.

Ранее Помазун уже выступал за «Урал» в первой части сезона-2020/21. Он сыграл за екатеринбуржцев 17 матчей в чемпионате России, из которых пять — на ноль.

Напомним, что в феврале ЦСКА воспользовался опцией в соглашении с «Уралом» о переходе Помазуна и досрочно прервал аренду своего воспитанника из-за травмы Игоря Акинфеева. Вторую часть сезона вратарь провел в московском клубе — в его активе два матча.