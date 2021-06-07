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    Сафонов: Никто не ждет с Бельгией легкого матча, даже если Де Брюйне не будет

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    Голкипер сборной России Матвей Сафонов рассказал, как проходит подготовка команды к чемпионату Европы.

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    «Все довольны победой над Болгарией, но понимают, что не все получалось. Не все прошло гладко. Это последняя репетиция перед официальными матчами, но довольны, что выиграли.

    Легкость придет, нагрузка сбавляется. Самочувствие будет улучшаться.

    Различия между клубом и сборной? Есть в начале атак и так далее. Надо привыкать немного, но надо просто делать работу, которую тебе дают.

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    Никто не ждет с Бельгией легкого матча, даже если Де Брюйне не будет. Возможно, чуть легче и будет, но все понимают, что нас ждет», — приводит слова Сафонова «Чемпионат».

    В первом матче Евро-2020 сборная России сыграет с Бельгией. Игра пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.

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