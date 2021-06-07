Кудряшов тренируется по индивидуальной программе

Защитник сборной Россииостается в расположении команды, несмотря на травму.

В понедельник 34-летний футболист занимался отдельно от команды, в тренажерном зале по индивидуальной программе, сообщает ТАСС.

Кудряшов, как известно, получил травму икроножной мышцы перед товарищеским матчем с Болгарией (1:0). На данный момент неясно, сможет ли он выступить на чемпионате Европы.

Кроме того, вместе со сборной продолжают тренироваться не попавшие в заявку игроки «Рубина» Илья Самошников и «Динамо» Роман Евгеньев, а также голкипер «Зенита» Андрей Лунев.

В первом матче Евро-2020 сборная России сыграет с Бельгией. Игра пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.