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    Луис Энрике: Больше всего мне понравилось отношение моей команды к игре

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    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике дал комментарий после товарищеского матча с Португалией (0:0).

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «Больше всего мне понравилось отношение моей команды к игре. Результат был наименее приятным. Я выбираю футболистов, которых хочу видеть на поле, а не "отправлять сообщения" кому-либо.

    Мне очень понравилась игра двух стартовых центральных защитников — сенсационная, почти исключительная. Два левоногих игрока играют вместе — каждый из них умеет выводить мяч из обороны. Может быть, Ляпорт и Пау Торрес начнут в старте Евро-2020», — цитирует Энрике официальный сайт УЕФА.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Сборная Испании на чемпионате Европы-2020 в группе E встретится с Польшей, Швецией и Словакией.

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