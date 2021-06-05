Луис Энрике: Больше всего мне понравилось отношение моей команды к игре

Главный тренер сборной Испаниидал комментарий после товарищеского матча с Португалией (0:0).

«Больше всего мне понравилось отношение моей команды к игре. Результат был наименее приятным. Я выбираю футболистов, которых хочу видеть на поле, а не "отправлять сообщения" кому-либо.

Мне очень понравилась игра двух стартовых центральных защитников — сенсационная, почти исключительная. Два левоногих игрока играют вместе — каждый из них умеет выводить мяч из обороны. Может быть, Ляпорт и Пау Торрес начнут в старте Евро-2020», — цитирует Энрике официальный сайт УЕФА.

Календарь и таблица Евро-2020

Сборная Испании на чемпионате Европы-2020 в группе E встретится с Польшей, Швецией и Словакией.