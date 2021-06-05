Крал: Италия показала нам, что такое идеальный прессинг и как нужно строить атаки

Полузащитник «Спартака» и сборной Чехиидал комментарий после разгромного поражения от Италии (0:4) в товарищеском матче.

«Мы нуждались в получении подобного опыта. Мы хорошо начали этот матч, но затем Италия взяла бразды правления в свои руки, показала нам, что такое идеальный прессинг и как нужно строить атаки.

Они здорово растягивали нас по полю и комбинировали, создавая свободные пространства. Это была невыполнимая задача для нас», — цитирует Крала пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица Евро-2020

На чемпионате Европы итальянцы сыграют в группе А с командами Швейцарии, Турции и Уэльса. Чехи в группе D встретятся со сборными Шотландии, Хорватии и Англии.