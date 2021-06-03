СМИ: Роналду может покинуть «Ювентус» и перейти в ПСЖ

Нападающий «Ювентуса»может продолжить карьеру в, сообщает As

Португалец может покинуть туринский клуб в межсезонье, так как не входит в планы нового наставника команды Массимилиано Аллегри.

Текущее соглашение Роналду действует до лета 2022 года. По данным издания, ПСЖ начал переговоры с представителями 36-летнего форварда.

«Ювентус» готов продать Роналду за 25-30 миллионов евро, но возможен вариант обмена на нападающего парижан Мауро Икарди.

В «ПСЖ» полагают, что подписание Криштиану позволит клубу сгладить как со спортивной точки зрения, так и с медийной, возможную потерю Килиана Мбаппе, который пока не продлил контракт.

Криштиану Роналду выступает за туринцев с 2018 года. В минувшем сезоне он провел за «старую синьору» 44 матча, забил 36 голов и отдал четыре результативные передачи.

По оценке портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость португальца составляет 45 миллионов евро.