Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберто Манчини Италия на Евро: спаситель Манчини, незвездный состав и три домашних матча
  • 20:52
    • СМИ: Роналду может покинуть «Ювентус» и перейти в ПСЖ
  • 20:33
    • Трент пропустит Евро-2020 из-за травмы
  • 20:26
    • Молодежная сборная России обыграла Болгарию
  • 20:09
    • Куман остается в «Барселоне»
  • 19:57
    • Федерер обыграл Чилича и вышел в третий раунд «Ролан Гаррос»
    Все новости спорта

    СМИ: Роналду может покинуть «Ювентус» и перейти в ПСЖ

    Футбол Ювентус Серия A Футбол Италии ПСЖ Лига 1 Футбол Франции Трансферы Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен», сообщает As

    Криштиану Роналду
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Криштиану Роналду

    Португалец может покинуть туринский клуб в межсезонье, так как не входит в планы нового наставника команды Массимилиано Аллегри.

    Текущее соглашение Роналду действует до лета 2022 года. По данным издания, ПСЖ начал переговоры с представителями 36-летнего форварда.

    «Ювентус» готов продать Роналду за 25-30 миллионов евро, но возможен вариант обмена на нападающего парижан Мауро Икарди.

    В «ПСЖ» полагают, что подписание Криштиану позволит клубу сгладить как со спортивной точки зрения, так и с медийной, возможную потерю Килиана Мбаппе, который пока не продлил контракт.

    Криштиану Роналду выступает за туринцев с 2018 года. В минувшем сезоне он провел за «старую синьору» 44 матча, забил 36 голов и отдал четыре результативные передачи.

    По оценке портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость португальца составляет 45 миллионов евро.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сборная России обыграет Канаду с крупным счетом?
  • Россия — Канада. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Сможет ли Бельгия разгромить Грецию?
  • Бельгия — Греция. Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Обыграет ли Украина гостей из Северной Ирландии?
  • Украина — Северная Ирландия. Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.11
  • Экспресс дня 3 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Россия — Канада
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:15
    •  1.63
  • Прогноз на матч Бельгия — Греция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.67
  • Прогноз на матч Украина — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Финляндия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:15
    •  1.88
  • Прогноз на матч Даллас — Клипперс
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 04:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Кырстя — Касаткина
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Опелка — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 15:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Вегас — Колорадо
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры