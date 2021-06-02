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    Экс-игрок сборной Нидерландов возглавил «Вольфсбург»

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    «Вольфсбург» на своем официальном сайте объявил о назначении Марка ван Боммела на пост главного тренера команды.

    Марка ван Боммел
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    Марка ван Боммел

    Соглашение «волков» с 44-летним специалистом рассчитано до 30 июня 2023 года.

    В тренерский штаб ван Боммела также войдут экс-игроки Бундеслиги Михаэль Фронцек и Кевин Хофланд, а также Алекс Абреш и Винсент Хейльман из голландского ПСВ.

    На этом посту ван Боммел сменил Оливера Гласнера, который ранее возглавил «Айнтрахт».

    Последним местом работы ван Боммела был ПСВ, который он возглавлял с 2018 по 2019 год.

    «Вольфсбург» в минувшем сезоне занял четвертое место в Бундеслиге и получил путевку в Лигу чемпионов.

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