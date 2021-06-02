Экс-игрок сборной Нидерландов возглавил «Вольфсбург»

Марка ван Боммел Фото: globallookpress.com
Соглашение «волков» с 44-летним специалистом рассчитано до 30 июня 2023 года.
В тренерский штаб ван Боммела также войдут экс-игроки Бундеслиги Михаэль Фронцек и Кевин Хофланд, а также Алекс Абреш и Винсент Хейльман из голландского ПСВ.
На этом посту ван Боммел сменил Оливера Гласнера, который ранее возглавил «Айнтрахт».
Последним местом работы ван Боммела был ПСВ, который он возглавлял с 2018 по 2019 год.
«Вольфсбург» в минувшем сезоне занял четвертое место в Бундеслиге и получил путевку в Лигу чемпионов.