Экс-игрок сборной Нидерландов возглавил «Вольфсбург»

«Вольфсбург» на своем официальном сайте объявил о назначениина пост главного тренера команды.

Соглашение «волков» с 44-летним специалистом рассчитано до 30 июня 2023 года.

В тренерский штаб ван Боммела также войдут экс-игроки Бундеслиги Михаэль Фронцек и Кевин Хофланд, а также Алекс Абреш и Винсент Хейльман из голландского ПСВ.

На этом посту ван Боммел сменил Оливера Гласнера, который ранее возглавил «Айнтрахт».

Последним местом работы ван Боммела был ПСВ, который он возглавлял с 2018 по 2019 год.

«Вольфсбург» в минувшем сезоне занял четвертое место в Бундеслиге и получил путевку в Лигу чемпионов.