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    Стали известны города проведения Кубка Америки-2021

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    Стали известны точные места проведения перенесенного в Бразилию Кубка Америки по футболу-2021, сообщает пресс-служба КОНМЕБОЛ.

    Стали известны города проведения Кубка Америки-2021
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    Стали известны города проведения Кубка Америки-2021

    Как передает источник, соревнования пройдут в Бразилиа, Куябе, Гояне и Рио-де-Жанейро.

    На данный момент неизвестно, смогут ли болельщики посещать матчи. В Бразилии матчи внутренних турниров проходят без зрителей из-за пандемии коронавируса.

    Напомним, Кубок Америки должен был пройти в Колумбии и Аргентине. В мае Южноамериканская конфедерация футбола лишила Колумбию права на проведение данного мероприятия из-за массовых протестов в стране. Позднее КОНМЕБОЛ сообщила, что Бразилия станет страной-хозяйкой Кубка Америки-2021 вместо Аргентины, которая лишилась турнира из-за эпидемиологической ситуации. Согласно информации от КОНМЕБОЛ, даты турнира останутся неизменными — Кубок Америки пройдет с 13 июня по 10 июля.

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