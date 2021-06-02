Стали известны города проведения Кубка Америки-2021

Стали известны точные места проведения перенесенного в Бразилию Кубка Америки по футболу-2021, сообщает пресс-служба КОНМЕБОЛ.

Как передает источник, соревнования пройдут в Бразилиа, Куябе, Гояне и Рио-де-Жанейро.

На данный момент неизвестно, смогут ли болельщики посещать матчи. В Бразилии матчи внутренних турниров проходят без зрителей из-за пандемии коронавируса.

Напомним, Кубок Америки должен был пройти в Колумбии и Аргентине. В мае Южноамериканская конфедерация футбола лишила Колумбию права на проведение данного мероприятия из-за массовых протестов в стране. Позднее КОНМЕБОЛ сообщила, что Бразилия станет страной-хозяйкой Кубка Америки-2021 вместо Аргентины, которая лишилась турнира из-за эпидемиологической ситуации. Согласно информации от КОНМЕБОЛ, даты турнира останутся неизменными — Кубок Америки пройдет с 13 июня по 10 июля.