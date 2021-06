Определился состав сборной Финляндии на чемпионат Европы

Пресс-служба Футбольной ассоциации Финляндии опубликовала список игроков, попавших в окончательную заявку на предстоящий чемпионат Европы.

Вратари: Лукаш Градецки («Байер», Германия), Eссе Йоронен («Брешиа», Италия), Анси Яаккола («Бристоль Роверс», Англия).

Защитники: Паулус Араюури («Пафос», Кипр), Даниэль О'Шогнесси (ХИК), Йоона Тойвио («Хеккен», Швеция), Лео Вяйсянен («Эльфсборг», Швеция), Пюрю Сойри («Эсбьерг», Дания), Саули Вяйсянен («Кьево», Италия), Николай Алхо (МТК, Венгрия), Йере Уронен («Генк», Бельгия), Юкка Райтала («Миннесота», США), Роберт Иванов («Варта», Польша).

Полузащитники: Глен Камара («Рейнджерс», Шотландия), Роберт Тейлор («Бранн», Норвегия), Робин Лод («Миннесота»), Фредрик Йенсен («Аугсбург», Германия), Расмус Шуллер («Юргорден», Швеция), Тим Спарв («АЕЛ Лариса», Греция), Томас Лам («Зволле», Нидерланды), Йони Кауко («Эсбьерг», Дания), Онни Валакари («Пафос»);

Нападающие: Теему Пукки («Норвич», Англия), Йоэль Похьянпало («Унион Берлин», Германия), Ласси Лаппалайнен («Монреаль», Канада), Маркус Форсс («Брентфорд», Англия).

Сборная Финляндии сыграет в группе B с командами России, Бельгии и Дании.

Матч между подопечными Станислава Черчесова и Маркку Канервы состоится 16 июня в Санкт-Петербурге.

𝐇𝐮𝐮𝐡𝐤𝐚𝐣𝐚𝐭 𝐤𝐢𝐬𝐨𝐢𝐡𝐢𝐧! | 𝐎𝐮𝐫 𝐄𝐔𝐑𝐎𝟐𝟎𝟐𝟎 𝐬𝐪𝐮𝐚𝐝 𝐚𝐧𝐧𝐨𝐮𝐧𝐜𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭! 🦉🇫🇮

Me olemme valmiita ensimmäiseen EM-lopputurnaukseen! | We are ready for #EURO2020 — for the first time!#Huuhkajat @EURO2020#MeOlemmeSuomi #WeAreFinland pic.twitter.com/12xVXC3P9G