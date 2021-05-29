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    Де Брейне: Как игроки мы прекрасно понимаем масштаб этого матча

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне прокомментировал предстоящий матч с «Челси» в финале Лиге чемпионов.

    Кевин де Брейне
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    Кевин де Брейне

    «Нам всем хватает соревновательного духа, мы все хотим победить. Как игроки мы прекрасно понимаем масштаб этого матча.

    Если побеждаешь, ты герой. Если проигрываешь, ты почти неудачник.

    Выйти в такую стадию турнира — просто здорово. Но вы знаете, что чувства после поражения — это не то, что вы хотите испытать.

    У нас столько матчей один за одним. Возможно, тренер увидел, что игр становится слишком много.

    Он предоставил нам немного свободного времени. Может, он видел, что это работает и положительно сказывается на команде.

    Выход в финал был одной из задач клуба и игроков. Выступать на высочайшем мировом уровне — большая честь.

    Каждый понимает, какой уровень ответственности это с собой несет. Должны встречать это с улыбкой и стараться проявить себя, демонстрировать максимум.

    Когда мы столкнулись со сложностями в матчах с "Боруссией" из Менхенгладбаха, дортмундской "Боруссией" и "Пари Сен-Жермен", то не пропускали, как это бывало в предыдущие годы. Думаю, в таких мелочах и кроется разница.

    Чтобы выигрывать какие-то индивидуальные награды, надо завоевывать трофеи с командой.

    В конце концов, решение принимают другие. Я доволен собой как игроком и как человеком. Я буду чувствовать себя комфортно, что бы ни произошло.

    Я думаю, что португальские игроки так же важны, как и остальные. Я играл с Бернарду [Силвой] четыре года, и мы много чего выиграли вместе.

    На мой взгляд, Рубен [Диаш] оказал огромное влияние на нашу игру в этом году. Что касается Жоау [Канселу], то в прошлом году у него были проблемы, но в этом он был очень хорош.

    Эти ребята стимулируют других становиться лучше. Вот что такое настоящая команда!», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

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