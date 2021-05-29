Де Брейне: Как игроки мы прекрасно понимаем масштаб этого матча

Полузащитник «Манчестер Сити»прокомментировал предстоящий матч св финале Лиге чемпионов.

«Нам всем хватает соревновательного духа, мы все хотим победить. Как игроки мы прекрасно понимаем масштаб этого матча.

Если побеждаешь, ты герой. Если проигрываешь, ты почти неудачник.

Выйти в такую стадию турнира — просто здорово. Но вы знаете, что чувства после поражения — это не то, что вы хотите испытать.

У нас столько матчей один за одним. Возможно, тренер увидел, что игр становится слишком много.

Он предоставил нам немного свободного времени. Может, он видел, что это работает и положительно сказывается на команде.

Выход в финал был одной из задач клуба и игроков. Выступать на высочайшем мировом уровне — большая честь.

Каждый понимает, какой уровень ответственности это с собой несет. Должны встречать это с улыбкой и стараться проявить себя, демонстрировать максимум.

Когда мы столкнулись со сложностями в матчах с "Боруссией" из Менхенгладбаха, дортмундской "Боруссией" и "Пари Сен-Жермен", то не пропускали, как это бывало в предыдущие годы. Думаю, в таких мелочах и кроется разница.

Чтобы выигрывать какие-то индивидуальные награды, надо завоевывать трофеи с командой.

В конце концов, решение принимают другие. Я доволен собой как игроком и как человеком. Я буду чувствовать себя комфортно, что бы ни произошло.

Я думаю, что португальские игроки так же важны, как и остальные. Я играл с Бернарду [Силвой] четыре года, и мы много чего выиграли вместе.

На мой взгляд, Рубен [Диаш] оказал огромное влияние на нашу игру в этом году. Что касается Жоау [Канселу], то в прошлом году у него были проблемы, но в этом он был очень хорош.

Эти ребята стимулируют других становиться лучше. Вот что такое настоящая команда!», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.