Семин: Гильерме заслужил приз лучшему голкиперу сезона в РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива»прокомментировал новость о признании голкипера «железнодорожников»лучшим вратарем сезона в российской Премьер-лиге.

«Я поздравляю Маринато! Совершенно заслуженная награда. Он также сыграл большую роль в победе в финале Кубка. Если бы не его спасение, все могло бы сложиться иначе.

На мой взгляд, он был лучшим среди всех вратарей в лиге, он хорошо провел сезон. Гильерме был одним из лидеров "Локомотива".

Почему его не вызывают в сборную? Если судить по международным матчам, то, наверное, нужно давать шанс молодым. За ними будущее. У Черчесова свое виденье, он сам был вратарем. Он видит в этом амплуа определенные нюансы, это его решение. Правильное это решение или нет — покажет время», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

Гильерме выступает за «Локомотив» с 2007 года. Его контракт с московским клубом истекает 30 июня 2022 года.