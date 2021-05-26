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    Семин: Гильерме заслужил приз лучшему голкиперу сезона в РПЛ

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    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал новость о признании голкипера «железнодорожников» Маринато Гильерме лучшим вратарем сезона в российской Премьер-лиге.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Я поздравляю Маринато! Совершенно заслуженная награда. Он также сыграл большую роль в победе в финале Кубка. Если бы не его спасение, все могло бы сложиться иначе.

    На мой взгляд, он был лучшим среди всех вратарей в лиге, он хорошо провел сезон. Гильерме был одним из лидеров "Локомотива".

  • Гильерме признан лучшим голкипером сезона в РПЛ
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    • Почему его не вызывают в сборную? Если судить по международным матчам, то, наверное, нужно давать шанс молодым. За ними будущее. У Черчесова свое виденье, он сам был вратарем. Он видит в этом амплуа определенные нюансы, это его решение. Правильное это решение или нет — покажет время», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

    Гильерме выступает за «Локомотив» с 2007 года. Его контракт с московским клубом истекает 30 июня 2022 года.

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