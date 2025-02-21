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    «Фрайбург» продлит победное шествие

    «Фрайбург» — «Вердер»: Ставка (к. 2.24) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 21 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Фрайбург» — «Вердер»
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    «Фрайбург»
    21 февраля в 23-м туре немецкой Бундеслиги «Фрайбург» на своем поле примет бременский «Вердер». Начало поединка запланировано на 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фрайбург» — «Вердер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 21 Февраля 2025 года

    Фрайбург

  • Фрайбург
    •  Фрайбург 22:30 Вердер

    Вердер

  • Бремен
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    Турнирное положение: Данный коллектив с 36 очками идет на пятой позиции, но от четвертой строки отстает всего лишь на один пункт.

    «Фрайбург» 11 раз в текущем первенства побеждал, восемь раз уступал, а также трижды играл вничью, разница мячей составляет 29:36.

    Последние матчи: «Бразильцы из Брайсгау» выиграли все свои три предыдущих поединка в чемпионате Германии. За этот период они с одинаковым счетом по 1:0 переиграли в родных стенах «Хайденхайм», а также на выезде «Бохум» и «Санкт-Паули» в прошлом туре первенства.

    Фрайбург — Вердер: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Даниэль-Кофи Кьере и Флоран Муслия — травмированы.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Состояние команды: «Фрайбург» вышел победителем изщ трех своих предыдущих поединков, но все виктории были по 1:0. До этого коллектив потерпел три проигрыша кряду, пропустив в них аж десять голов при всего двух забитых. Ранее же команда уступала только раз за пять поединков чемпионата Германии. В четырех же других матчах данного отрезка она расписала одну мировую и отпраздновала три виктории, все которые были домашними.

    «Вердер»

    Турнирное положение: Коллектив из города Бремен с 30 очками идет на десятой строке, проигрывая пять пунктов еврозоне.

    «Вердер» восемь встреч выиграл, расписал шесть мировых и проиграл восемь раз. Разница забитых и пропущенных составляет 35:42.

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    • Последние матчи: «Музыканты» неудачно отыграли свои два предыдущих поединка в чемпионате Германии. Сперва в этом отрезке они в Мюнхене были разгромлены «Баварией» 0:3, а в прошлом туре дома уступили со счетом 1:3 «Хоффенхайму». А перед этими играми они переиграли в родных стенах «Майнц» 1:0.

    Не сыграют: Наби Кейта и Феликс Агу — травмированы.

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    Состояние команды: «Вердер» не совсем удачно отыграл свои семь минувших встреч в рамках чемпионата страны. За данный период «зелено-белые» смогли отпраздновать одну домашнюю викторию, два матче еще свели мировыми исходами и трижды уходили с поля поверженными. И в этом отрезке бременцы уходили с поля без забитых мячей дважды, а свои ворота на замке сохранили в одной игре. До этого же команда выдала 5-матчевую серию без поражений во всех турнирах, где отпраздновала четыре победы и раз сыграли вничью.

    Статистика для ставок

    • «Фрайбург» выиграл свои три предыдущих поединка и все по 1:0

    • «Вердер» проиграл два минувших матчах с общим счетом 1:6

    • В первом круге «Фрайбург» обыграл «Вердер» в Бремене со счетом 1:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Фрайбурга» — 2.24, победа «Вердера» — 3.25, ничья — 3.50.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.85 и 2.01 соответственно.

    Прогноз: Прогнозируем, что «Фрайбург» продлит свою победную серию и одолеет в родных стенах «Вердер», у которого уже выигрывал в текущем чемпионате на выезде.

    Рекомендуемая ставка: победа «Фрайбурга» за 2.24.

    Прогноз: И на этот раз ожидаем, что «Фрайбург» сможет забить больше одного гола в ворота соперника.

    Ставка: ИТ «Фрайбурга» больше 1,5 за 2.06.

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